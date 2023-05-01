विज्ञापन
ये 7 जूस करेंगे पेट को साफ करने में मदद

शरीर से टॉक्सिन्स निकालने और पेट को साफ रखने के लिए नेचुरल जूस पीना सबसे असरदार तरीका है. ये 7 जूस पेट को साफ करने में आपकी मदद कर सकते हैं.

  • एलोवेरा जूस पेट की जलन को शांत करता है और पाचन को मजबूत बनाता है.
  • नींबू और अदरक का जूस सुबह खाली पेट पीने से पेट की सफाई तेजी से होती है.
  • आंवला जूस में मौजूद विटामिन C कब्ज दूर करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है.
  • लौकी का जूस शरीर को ठंडक देता है और पेट को अंदर से साफ करता है.
  • सेब और गाजर का जूस फाइबर से भरपूर होता है, जो आंतों की गंदगी को साफ करता है.
  • खीरा और पुदीना जूस डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है और पेट को हल्का व फ्रेश महसूस कराता है.
