ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करेंगे ये 5 फल

डायबिटीज के मरीजों के लिए फल खाना मना नहीं है, बस सही फल चुनना ज़रूरी है. ये 5 फल ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं.

  • सेब (Apple): फाइबर से भरपूर सेब ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ने देता है और भूख को भी नियंत्रित रखता है.
  • जामुन (Black Plum): जामुन के बीज और फल दोनों में ऐसे तत्व होते हैं जो इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करते हैं
  • पपीता (Papaya): इसमें शुगर की मात्रा कम और एंटीऑक्सिडेंट अधिक होते हैं, जिससे यह डायबिटीज़ के लिए सुरक्षित है.
  • अमरूद (Guava): इसमें फाइबर और विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, जो ब्लड शुगर को संतुलित रखता है.
  • कीवी (Kiwi): इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह शुगर के स्तर को अचानक बढ़ने नहीं देता.
