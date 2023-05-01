ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करेंगे ये 5 फल

\u0921\u093e\u092f\u092c\u093f\u091f\u0940\u091c \u0915\u0947 \u092e\u0930\u0940\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u0932 \u0916\u093e\u0928\u093e \u092e\u0928\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u0948, \u092c\u0938 \u0938\u0939\u0940 \u092b\u0932 \u091a\u0941\u0928\u0928\u093e \u091c\u093c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u0948. \u092f\u0947 5 \u092b\u0932 \u092c\u094d\u0932\u0921 \u0936\u0941\u0917\u0930 \u0915\u094b \u0915\u0902\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.