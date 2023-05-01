तलपति विजय के बेटे की 10 फोटो, हो गए हैं 25 साल के गबरू जवान, 20 की उम्र में मिला था एक्टिंग डेब्यू का ऑफर

हाल ही में आनंदा विकटन के साथ बातचीत में जेसन ने बताया कि वह 20 साल के थे जब प्रेमम एक्टर अल्फोंसो ने उन्हें एक रोल ऑफर किया था. लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.

हाल ही में आनंदा विकटन के साथ बातचीत में जेसन ने बताया कि वह 20 साल के थे जब प्रेमम एक्टर अल्फोंसो ने उन्हें एक रोल ऑफर किया था. लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.