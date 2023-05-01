तलपति विजय के बेटे की 10 फोटो, हो गए हैं 25 साल के गबरू जवान, 20 की उम्र में मिला था एक्टिंग डेब्यू का ऑफर
तमिलनाडु के सीएम तलपति विजय के बेटे ने हाल ही में बताया कि उन्हें 20 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू करने का मौका मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया.
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तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और सुपरस्टार तलपति विजय के बेटे जेसन संजय जल्द एक्टिंग नहीं डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जिसके चलते वह चर्चा में हैं.तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और सुपरस्टार तलपति विजय के बेटे जेसन संजय जल्द एक्टिंग नहीं डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जिसके चलते वह चर्चा में हैं.
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हाल ही में आनंदा विकटन के साथ बातचीत में जेसन ने बताया कि वह 20 साल के थे जब प्रेमम एक्टर अल्फोंसो ने उन्हें एक रोल ऑफर किया था. लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.हाल ही में आनंदा विकटन के साथ बातचीत में जेसन ने बताया कि वह 20 साल के थे जब प्रेमम एक्टर अल्फोंसो ने उन्हें एक रोल ऑफर किया था. लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.
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हालांकि डायरेक्शन की चर्चा के बीच जेसन संजय की सिगमा के प्रमोशनल वीडियो में झलक देखने को मिली, जिसमें उनकी झलक पापा विजय से मिलती हुई नजर आई.हालांकि डायरेक्शन की चर्चा के बीच जेसन संजय की सिगमा के प्रमोशनल वीडियो में झलक देखने को मिली, जिसमें उनकी झलक पापा विजय से मिलती हुई नजर आई.
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जेसन ने डायरेक्शन का रास्ता चुना. उन्होंने स्क्रीनराइटिंग की पढ़ाई की और अब फिलहाल अपनी पहली फिल्म ‘सिग्मा' को डायरेक्ट कर रहे हैं.जेसन ने डायरेक्शन का रास्ता चुना. उन्होंने स्क्रीनराइटिंग की पढ़ाई की और अब फिलहाल अपनी पहली फिल्म ‘सिग्मा' को डायरेक्ट कर रहे हैं.
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जेसन ने विदेश में रहकर फिल्ममेकिंग और स्क्रीनराइटिंग की पढ़ाई की. उन्हें कहानी लिखने और विजुअल प्रेजेंटेशन में खास दिलचस्पी है, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्शन को चुना.जेसन ने विदेश में रहकर फिल्ममेकिंग और स्क्रीनराइटिंग की पढ़ाई की. उन्हें कहानी लिखने और विजुअल प्रेजेंटेशन में खास दिलचस्पी है, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्शन को चुना.
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पिछले दिनों खबरें आईं कि जेसन ने अपने नाम से पिता का सरनेम हटाकर ‘जेसन संजय एस' इस्तेमाल करना शुरू किया. हालांकि इस पर उनका कोई रिएक्शन नहीं सामने आया.पिछले दिनों खबरें आईं कि जेसन ने अपने नाम से पिता का सरनेम हटाकर ‘जेसन संजय एस' इस्तेमाल करना शुरू किया. हालांकि इस पर उनका कोई रिएक्शन नहीं सामने आया.
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यहां तक कि पिछले दिनों यह भी कहा गया कि जेसन संजय ने पापा विजय को अनफॉलो कर दिया. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है.यहां तक कि पिछले दिनों यह भी कहा गया कि जेसन संजय ने पापा विजय को अनफॉलो कर दिया. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है.
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विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम के बीच तलाक का मामला चल रहा है. संगीता से अलग होने की खबरों के बीच विजय का नाम एक्ट्रेस तृषा कृष्णन संग भी जोड़ा जा रहा है.विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम के बीच तलाक का मामला चल रहा है. संगीता से अलग होने की खबरों के बीच विजय का नाम एक्ट्रेस तृषा कृष्णन संग भी जोड़ा जा रहा है.