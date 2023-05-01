थाईलैंड की प्रिंसेस का फ्यूजन लुक, राजस्थानी कढ़ाई को थाई फैशन से मिलाकर बनाया इंटरनेशनल ब्रांड- देखें तस्वीरें

हाल ही राजस्थान की 5 दिवसीय यात्रा में राजकुमारी ने परिधानों में ब्लॉक प्रिंटिंग और जरदोजी से बनी राजस्थानी छपाई और कढ़ाईदार साड़ी को थाई सिल्क के साथ बेहद आकर्षक ढंग से कैरी किया है