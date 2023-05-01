थाईलैंड की प्रिंसेस का फ्यूजन लुक, राजस्थानी कढ़ाई को थाई फैशन से मिलाकर बनाया इंटरनेशनल ब्रांड- देखें तस्वीरें
थाई राजकुमारी ने राजस्थान की पारंपरिक हस्तशिल्प और कढ़ाई को थाईलैंड के आधुनिक सिलुएट्स (आकृतियों) के साथ मिलाकर एक नया फैशन ट्रेंड पेश किया है. उन्होंने राजस्थानी कारीगरी को स्थानीय स्तर से उठाकर एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, जिससे भारतीय कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली. हाल ही राजस्थान की 5 दिवसीय यात्रा में राजकुमारी ने परिधानों में ब्लॉक प्रिंटिंग और जरदोजी से बनी राजस्थानी छपाई और कढ़ाईदार साड़ी को थाई सिल्क के साथ बेहद आकर्षक ढंग से कैरी किया है