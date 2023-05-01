विज्ञापन
खौफनाक! देखिए कहां पर रुका हुआ धराली तक पहुंचने का रास्ता

उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में आए सैलाब में वहां का एक पुल बह गया है जो गंगवाड़ी से जुड़ता है. इस पुल के टूट जाने के कारण आगे जाने का रास्ता भी बंद हो गया है.

  • उत्तराखंड के धराली, हर्षिल में 5 अगस्त को आए सैलाब के बाह तबाही मची हुई है. इसी के साथ दो दिनों से राहत और बचाव कार्य भी जारी है.
  • आज धराली-हर्षिल से सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. सुबह से अभी 9.30 बजे तक तक कुल 44 लोगों को हेली से आईटीबीपी मातली शिफ्ट किया गया है.
  • यहां से उन्हें अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है. बता दें कि हर्षिल में एक पुल निर्माण का काम चल रहा था लेकिन सैलाब आ जाने के कारण इस पुल का काम भी बाधित हो गया है.
  • हर्षिल और गंगवाड़ी को जोड़ने वाला पुल भी सैलाब में बह गया है और इस वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
  • इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उत्तराखंड में आए सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है.
