खौफनाक! देखिए कहां पर रुका हुआ धराली तक पहुंचने का रास्ता

\u0909\u0924\u094d\u0924\u0930\u093e\u0916\u0902\u0921 \u0915\u0947 \u0927\u0930\u093e\u0932\u0940 \u0914\u0930 \u0939\u0930\u094d\u0937\u093f\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u090f \u0938\u0948\u0932\u093e\u092c \u092e\u0947\u0902 \u0935\u0939\u093e\u0902 \u0915\u093e \u090f\u0915 \u092a\u0941\u0932 \u092c\u0939 \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948 \u091c\u094b \u0917\u0902\u0917\u0935\u093e\u0921\u093c\u0940 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0907\u0938 \u092a\u0941\u0932 \u0915\u0947 \u091f\u0942\u091f \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u0906\u0917\u0947 \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0930\u093e\u0938\u094d\u0924\u093e \u092d\u0940 \u092c\u0902\u0926 \u0939\u094b \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948.