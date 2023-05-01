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विशेष लिंक

सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर में हमला, तस्वीरों में देखें आखिर हुआ क्या

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल उस वक्त बाल-बाल बच गए जब उनके ऊपर स्वर्ण मंदिर के बाहर हमला किया गया. इस हमले को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है.

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  • तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से हमलावर ने गोली चलाई और कैसे वहां मौजूद अन्य लोगों ने आरोपी को उसकी पिस्तौल समेत पकड़ लिया.
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    तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से हमलावर ने गोली चलाई और कैसे वहां मौजूद अन्य लोगों ने आरोपी को उसकी पिस्तौल समेत पकड़ लिया.
  • काली पग में व्यक्ति सुखबीर सिंह बादल की ओर चलता हुआ आता है और फिर जैकेट में हाथ डालकर वह पिस्टल बाहर निकालता है और तुरंत ही गोली चला देता है.
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    काली पग में व्यक्ति सुखबीर सिंह बादल की ओर चलता हुआ आता है और फिर जैकेट में हाथ डालकर वह पिस्टल बाहर निकालता है और तुरंत ही गोली चला देता है.
  • हालांकि, इस दौरान भगवा पग में मौजूद एक शख्स ने हमलावर को देख लिया और तुरंत एक्शन लेते हुए उसको पकड़ लिया, जिस वजह से गोली जाकर दीवार में लग गई.
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    हालांकि, इस दौरान भगवा पग में मौजूद एक शख्स ने हमलावर को देख लिया और तुरंत एक्शन लेते हुए उसको पकड़ लिया, जिस वजह से गोली जाकर दीवार में लग गई.
  • जानकारी के मुताबिक हमलावर नरेन सिंह ने यह हमला किया था. नरेन, जफरबाल आतंकी समूह और बब्बर खालसा से जुड़ा था. हमलावर को पहले भी दो बार चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है.
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    जानकारी के मुताबिक हमलावर नरेन सिंह ने यह हमला किया था. नरेन, जफरबाल आतंकी समूह और बब्बर खालसा से जुड़ा था. हमलावर को पहले भी दो बार चंडीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है.
  • बता दें कि सुखबीर बादल को डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख राम रहीम को माफी और बेअदबी के मामले में सजा सुनाई गई थी. इसके लिए उन्हें श्री दरबार साहिब (गोल्डन टेंपल) के घंटाघर के बाहर ड्यूटी करनी है.
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    बता दें कि सुखबीर बादल को डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख राम रहीम को माफी और बेअदबी के मामले में सजा सुनाई गई थी. इसके लिए उन्हें श्री दरबार साहिब (गोल्डन टेंपल) के घंटाघर के बाहर ड्यूटी करनी है.
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