सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाने के फायदे

\u0938\u0941\u092c\u0939 \u091c\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0909\u0920\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0906\u0926\u0924 \u0921\u093e\u0932\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u091c\u0940\u0935\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0938\u0941\u092c\u0939 \u091c\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0909\u0920\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0906\u0926\u0924 \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f \u0920\u0940\u0915 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0906\u0924\u094d\u092e\u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u093e\u0938 \u092c\u095d\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u092e \u0906\u0924\u0940 \u0939\u0948.