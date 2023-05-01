विज्ञापन
पालक खाने से मिलते हैं सेहत को ये बढ़िया फायदे

हरी सब्जियों में पालक सबसे पोषक मानी जाती है, जो शरीर को अंदर से मज़बूत बनाती है. यह सस्ती, आसानी से उपलब्ध और हर मौसम में खाने लायक सुपरफूड है.

  • रोजाना पालक खाने से शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है और खून बढ़ता है.
  • इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय को स्वस्थ रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं.
  • पालक आंखों की रोशनी को बेहतर करने में मदद करता है और रेटिना की सेहत बढ़ाता है.
  • वजन घटाने वालों के लिए यह एक परफेक्ट फूड है क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है.
  • यह स्किन को ग्लो देता है और मुंहासों की समस्या को कम करता है.
