सिर दर्द दूर होगा चुटकियों में करें ये उपाय

\u0938\u093f\u0930 \u0926\u0930\u094d\u0926 \u0906\u091c\u0915\u0932 \u090f\u0915 \u0906\u092e \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u092c\u0928 \u091a\u0941\u0915\u0940 \u0939\u0948 \u091c\u094b \u0924\u0928\u093e\u0935, \u0925\u0915\u093e\u0928 \u092f\u093e \u0928\u0940\u0902\u0926 \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0940 \u0938\u0947 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a \u0926\u0935\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0932\u0947\u0928\u093e \u091a\u093e\u0939\u0924\u0947 \u0924\u094b \u092f\u0947 \u0918\u0930\u0947\u0932\u0942 \u0909\u092a\u093e\u092f \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0905\u0938\u0930\u0926\u093e\u0930 \u0938\u093e\u092c\u093f\u0924 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.