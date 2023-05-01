केरल में मिली दुर्लभ शील्डटेल सांप की नई प्रजाति

\u0915\u0947\u0930\u0932 \u0915\u0947 \u092a\u0936\u094d\u091a\u093f\u092e\u0940 \u0918\u093e\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0935\u0948\u091c\u094d\u091e\u093e\u0928\u093f\u0915\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0938\u093e\u0902\u092a \u0915\u0940 \u090f\u0915 \u0928\u0908 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d \u092a\u094d\u0930\u091c\u093e\u0924\u093f \u0916\u094b\u091c\u0940 \u0939\u0948. \u0907\u0938 \u0938\u093e\u0902\u092a \u0915\u093e \u0928\u093e\u092e Rhinophis siruvaniensis \u0930\u0916\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948.