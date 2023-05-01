विज्ञापन
Get App for Better Experience
Get it on
Google Play
Download on the
App Store
विशेष लिंक

शीतल ठाकुर ने पति विक्रांत मैसी को दी जन्मदिन की बधाई, बताया- बेस्ट पति और पिता

विक्रांत मैसी को उनके 38वें जन्मदिन पर पत्नी शीतल ठाकुर ने खास अंदाज में शुभकामनाएं दी. शीतल ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में बताया कि विक्रांत बेस्ट पति होने के साथ ही बेस्ट पिता भी हैं.

Share
  • विक्रांत मैसी अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उनकी पत्नी शीतल ने एक पोस्ट के जरिए एक्टर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.
    Share
    विक्रांत मैसी अपना 38वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उनकी पत्नी शीतल ने एक पोस्ट के जरिए एक्टर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.
  • शीतल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर तीन तस्वीरों के साथ पति विक्रांत के लिए खूबसूरत लाइनें लिखीं.
    Share
    शीतल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर तीन तस्वीरों के साथ पति विक्रांत के लिए खूबसूरत लाइनें लिखीं.
  • उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, माई लव. मैं हर बार आपको ही चुनूंगी. आप जैसे बेस्ट पति और पिता के जन्मदिन का जश्न मना रही हूं.'
    Share
    उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, माई लव. मैं हर बार आपको ही चुनूंगी. आप जैसे बेस्ट पति और पिता के जन्मदिन का जश्न मना रही हूं.'
  • इससे पहले 19 फरवरी को एक पोस्ट शेयर कर विक्रांत मैसी ने पत्नी शीतल को शादी की सालगिरह की बधाई दी थी. शेयर की गई तस्वीर में वह पत्नी और बेटे वरदान के साथ पोज देते नजर आए थे.
    Share
    इससे पहले 19 फरवरी को एक पोस्ट शेयर कर विक्रांत मैसी ने पत्नी शीतल को शादी की सालगिरह की बधाई दी थी. शेयर की गई तस्वीर में वह पत्नी और बेटे वरदान के साथ पोज देते नजर आए थे.
Get App for Better Experience
Get it on
Google Play
Download on the
App Store
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com