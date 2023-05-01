सर्दियों में वजन घटाने के लिए क्या करें?

\u0920\u0902\u0921 \u0915\u0947 \u092e\u094c\u0938\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0939\u092e\u093e\u0930\u093e \u0936\u0930\u0940\u0930 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0906\u0930\u093e\u092e \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u091d\u0941\u0915 \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0935\u091c\u0928 \u0924\u0947\u091c\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u095d \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0938\u0939\u0940 \u0906\u0926\u0924\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0935\u091c\u0928 \u0918\u091f\u093e\u0928\u093e \u092c\u093f\u0932\u094d\u0915\u0941\u0932 \u0938\u0902\u092d\u0935 \u0939\u0948.