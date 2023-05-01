विज्ञापन
हाथ थामा, गले लगाया... राहुल गांधी ने फतेहपुर जाकर सुना हरिओम के परिवार दर्द, देखें तस्‍वीरें

हाथ थामा, गले लगाया और सुना परिवार का दर्द... लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली में भीड़ के हमले में मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने के लिए शुक्रवार को फतेहपुर जिले में उसके पैतृक आवास पर पहुंचे. राहुल गांधी लगभग 30 मिनट तक परिवार के साथ रहे. इस दौरान उन्‍होंने परिवार के लोगों का हाथ थामा, उन्‍हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ हैं. साथ ही यूपी की योगी सरकार को भी कहा कि हरिओम के परिवार को सम्‍मान और सुरक्षा दें.

  • राहुल गांधी ने वाल्मीकि परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए कहा, 'हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है. उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था- क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है?'
  • राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन पीड़ित परिवार को डराने में जुटा है. उन्होंने परिवार को मुझसे मिलने से रोकने की कोशिश भी की. यह व्यवस्था की वही विफलता है- जो हर बार गुनहगारों की ढाल बनकर पीड़ित को ही कठघरे में खड़ा कर देती है.
  • राहुल गांधी ने कहा, 'न्याय को नजरबंद नहीं किया जा सकता. भाजपा सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार पर दबाव खत्म करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए.'
  • राहुल गांधी ने कहा, 'मैं हरिओम वाल्मीकि के परिवार और देश के हर शोषित, वंचित और कमजोर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ा हूं. यह लड़ाई सिर्फ़ हरिओम के लिए नहीं, हर उस आवाज के लिए है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करती है.'
  • कांग्रेस नेता का विशेष विमान दिल्ली से चकेरी हवाई अड्डे पर पहुंचा और यहां से वह सड़क के रास्ते करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करके फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक वाल्मीकि के परिवार वालों से मुलाकात की. उनके दौरे से पहले, सरकार ने हरिओम की बहन कुसुम को फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की संविदा नौकरी के लिए ऑफर लेटर जारी किया.
  • राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के साथ करीब 30 मिनट बिताए, इस दौरान उन्होंने हरिओम के पिता गंगादीन, भाई शिवम और बहन कुसुम से बात की, जिनके प्रति उन्होंने संवेदना जताई और पूरा सहयोग देने का वादा किया.
  • राहुल के हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने पहुंचने से कुछ घंटे पहले, हरिओम के भाई शिवम वाल्मीकि ने कथित तौर पर परिवार के साथ एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस नेता को इस दौरे का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए नहीं करना चाहिए.
  • रायबरेली जिले के ऊंचाहार क्षेत्र में हरिओम (40) की ड्रोन चोरी के शक में एक और दो अक्टूबर की दरम्यानी रात भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. बाद में मारपीट और उसके शव के वीडियो ऑनलाइन सामने आए, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया.
  • इस घटना में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार पर दलितों की रक्षा करने और भीड़ की हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था. हमले के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज कर अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है जिसे 10 अक्टूबर को एक एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया था.
  • कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी गत सोमवार को परिवार से निजी तौर पर मुलाकात की थी और एकजुटता व्यक्त की थी. इससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी फतेहपुर में शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की थी.
