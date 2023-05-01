हाथ थामा, गले लगाया... राहुल गांधी ने फतेहपुर जाकर सुना हरिओम के परिवार दर्द, देखें तस्वीरें
हाथ थामा, गले लगाया और सुना परिवार का दर्द... लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रायबरेली में भीड़ के हमले में मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने के लिए शुक्रवार को फतेहपुर जिले में उसके पैतृक आवास पर पहुंचे. राहुल गांधी लगभग 30 मिनट तक परिवार के साथ रहे. इस दौरान उन्होंने परिवार के लोगों का हाथ थामा, उन्हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ हैं. साथ ही यूपी की योगी सरकार को भी कहा कि हरिओम के परिवार को सम्मान और सुरक्षा दें.
कांग्रेस नेता का विशेष विमान दिल्ली से चकेरी हवाई अड्डे पर पहुंचा और यहां से वह सड़क के रास्ते करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करके फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक वाल्मीकि के परिवार वालों से मुलाकात की. उनके दौरे से पहले, सरकार ने हरिओम की बहन कुसुम को फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की संविदा नौकरी के लिए ऑफर लेटर जारी किया.
इस घटना में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार पर दलितों की रक्षा करने और भीड़ की हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था. हमले के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज कर अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है जिसे 10 अक्टूबर को एक एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया था.
