प्याज का रस पीने के फायदे

\u092a\u094d\u092f\u093e\u091c \u0915\u094b \u0906\u092e\u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u0932\u094b\u0917 \u0924\u095c\u0915\u093e \u0932\u0917\u093e\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0938\u0932\u093e\u0926 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938\u094d\u0924\u0947\u092e\u093e\u0932 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u092a\u094d\u092f\u093e\u091c \u0915\u093e \u0930\u0938 \u092a\u0940\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0915\u0908 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.