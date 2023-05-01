पुदीने की चाय पीने से पेट और दिमाग को क्या फायदे होते हैं?

\u092a\u0941\u0926\u0940\u0928\u093e \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0920\u0902\u0921\u0940 \u0924\u093e\u0938\u0940\u0930 \u0914\u0930 \u0916\u0941\u0936\u092c\u0942 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0907\u0938\u0938\u0947 \u092c\u0928\u0940 \u091a\u093e\u092f \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0932\u093e\u092d\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092e\u093e\u0928\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0916\u093e\u0938\u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u092a\u093e\u091a\u0928 \u0914\u0930 \u0924\u0928\u093e\u0935 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e\u0913\u0902 \u0915\u094b \u0915\u092e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0939 \u091a\u093e\u092f \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0915\u093e\u0930\u0917\u0930 \u092e\u093e\u0928\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948.