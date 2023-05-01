विज्ञापन
दमघोंटू प्रदूषण : पटाखों के धुएं में घिरी दिल्ली की सांसें, तेजी से बढ़ा AQI

दिवाली की आतिशबाजी के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है. आनंद विहार, द्वारका और वजीरपुर जैसे इलाकों में AQI 400 से पार जा चुका है.

  • दिल्ली में कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है, हवा में AQI का स्तर काफी बढ़ गया है
  • कई इलाकों में मास्क लगाने के बाद भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
  • आनंद विहार, वजीरपुर, द्वारका जैसे इलाकों में लोगों आंखों में जलन महसूस हो रही है
  • लोगों की आंखों में जलन, बच्चों में खांसी जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है
  • आतिशबाजी की जिसके बाद हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है
  • दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 पार पहुंच चुका है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
