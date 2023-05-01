दमघोंटू प्रदूषण : पटाखों के धुएं में घिरी दिल्ली की सांसें, तेजी से बढ़ा AQI

\u0926\u093f\u0935\u093e\u0932\u0940 \u0915\u0940 \u0906\u0924\u093f\u0936\u092c\u093e\u091c\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0915\u0940 \u0939\u0935\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u0926\u0942\u0937\u0923 \u0915\u093e \u0938\u094d\u0924\u0930 \u0924\u0947\u091c\u0940 \u0938\u0947 \u092c\u0922\u093c\u093e \u0939\u0948. \u0906\u0928\u0902\u0926 \u0935\u093f\u0939\u093e\u0930, \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u0915\u093e \u0914\u0930 \u0935\u091c\u0940\u0930\u092a\u0941\u0930 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0907\u0932\u093e\u0915\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 AQI 400 \u0938\u0947 \u092a\u093e\u0930 \u091c\u093e \u091a\u0941\u0915\u093e \u0939\u0948.