आसमान का 'चीता' है ये पक्षी, 322 किलोमीटर प्रतिघंटे है रफ्तार, पलक झपकते ही कर लेता है शिकार

\u092a\u0947\u0930\u0947\u0917\u094d\u0930\u093e\u0907\u0928 \u092b\u093e\u0932\u094d\u0915\u0928 300 \u0915\u093f\u0932\u094b\u092e\u0940\u091f\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0918\u0902\u091f\u0947 \u0938\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0938\u0947 \u0909\u0921\u093c\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092f\u0947 \u090f\u0915 \u0916\u0924\u0930\u0928\u093e\u0915 \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092d\u0940 \u0939\u0948. \u091c\u094b \u092a\u0932\u0915 \u091d\u092a\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0940 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0915\u094b \u092a\u0915\u0921\u093c \u0932\u0947\u0924\u093e \u0939\u0948.