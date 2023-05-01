Peddi Box Office Collection Day 4: राम चरण की 'पेद्दि' बनी वीकेंड की बॉस, 4 दिन में 292 करोड़ पार

राम चरण, जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू स्टारर इस साल की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक, 'पेद्दि' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा तूफान ला दिया है. इसके ब्लॉकबस्टर गानों, दमदार प्रमोशनल कैंपेन और हर तरफ तारीफें बटोरने वाले ट्रेलर की वजह से महीनों से जो गजब का माहौल बना हुआ था, उसके बाद जब यह फिल्म थिएटर्स में आई तो इसे दुनिया भर के दर्शकों से जबरदस्त और धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला.