Peddi Box Office Collection Day 4: राम चरण की 'पेद्दि' बनी वीकेंड की बॉस, 4 दिन में 292 करोड़ पार
Peddi Box Office Collection Day 4: राम चरण की पेद्दि ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है. फिल्म ने चार दिन में 292 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.
-
राम चरण, जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू स्टारर इस साल की सबसे बड़ी पैन-इंडिया फिल्मों में से एक, 'पेद्दि' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा तूफान ला दिया है. इसके ब्लॉकबस्टर गानों, दमदार प्रमोशनल कैंपेन और हर तरफ तारीफें बटोरने वाले ट्रेलर की वजह से महीनों से जो गजब का माहौल बना हुआ था, उसके बाद जब यह फिल्म थिएटर्स में आई तो इसे दुनिया भर के दर्शकों से जबरदस्त और धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला.
-
इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में से एक अपने नाम दर्ज कराने के बाद, 'पेद्दि' ने पूरे वीकेंड में अपनी इसी शानदार रफ्तार को बनाए रखा. सभी मार्केट्स के सिनेमाघरों में अपना दबदबा कायम करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस की निर्विवाद चैंपियन बनकर उभरी है. महज चार दिनों के भीतर, इस फिल्म ने दुनिया भर में 292.5 करोड़ का भारी-भरकम ग्रॉस कलेक्शन कर के सबको चौंका दिया है.
-
-
-
-