\u092a\u094d\u092f\u093e\u091c \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0932\u094d\u092b\u0930 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u091c\u094b \u0935\u093e\u0924\u093e\u0935\u0930\u0923 \u092e\u0947\u0902 \u0917\u0948\u0938 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0948\u0932\u0915\u0930 \u0906\u0902\u0916\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u0932\u0928 \u092a\u0948\u0926\u093e \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0915\u0908 \u0932\u094b\u0917 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u0906\u0902\u0938\u0942 \u0906\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0938\u0947 \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928 \u0930\u0939\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.