विज्ञापन
विशेष लिंक

प्याज काटने के टिप्‍स, जिससे नहीं आएंगे आंसू

प्याज में सल्फर होता है जो वातावरण में गैस के रूप में फैलकर आंखों में जलन पैदा कर सकता है. कई लोग इसके कारण आंसू आने की समस्या से परेशान रहते हैं.

Share
  • प्याज में सल्फर होता है जो वातावरण में गैस के रूप में फैलकर आंखों में जलन पैदा कर सकता है. कई लोग इसके कारण आंसू आने की समस्या से परेशान रहते हैं.
    Share
    प्याज में सल्फर होता है जो वातावरण में गैस के रूप में फैलकर आंखों में जलन पैदा कर सकता है. कई लोग इसके कारण आंसू आने की समस्या से परेशान रहते हैं.
  • आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप प्याज काटते समय आंखों से आंसू आने से बच सकते हैं.
    Share
    आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप प्याज काटते समय आंखों से आंसू आने से बच सकते हैं.
  • डा प्याज कम सल्फर यौगिक छोड़ता है. इसलिए प्याज को काटने से पहले कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें फिर कुछ देर बाद इसे निकालकर काटना शुरू करें.
    Share
    डा प्याज कम सल्फर यौगिक छोड़ता है. इसलिए प्याज को काटने से पहले कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें फिर कुछ देर बाद इसे निकालकर काटना शुरू करें.
  • प्याज को पानी में काटने से सल्फर पानी में घुल जाता है और वातावरण में नहीं फैल पाता जिससे आंखों में जलन कम होती है.
    Share
    प्याज को पानी में काटने से सल्फर पानी में घुल जाता है और वातावरण में नहीं फैल पाता जिससे आंखों में जलन कम होती है.
  • तेज चाकू से प्याज काटने के दो फायदे हैं. पहला, प्याज जल्दी कट जाता है और दूसरा वातावरण में कम सल्फर यौगिक निकलते हैं जिससे आंखों में जलन नहीं होती है.
    Share
    तेज चाकू से प्याज काटने के दो फायदे हैं. पहला, प्याज जल्दी कट जाता है और दूसरा वातावरण में कम सल्फर यौगिक निकलते हैं जिससे आंखों में जलन नहीं होती है.
  • पंखे के नीचे बैठकर प्याज काटने से सल्फर यौगिक वातावरण में फैलने से पहले ही उड़ जाते हैं, जिससे आंखों में जलन कम होती है.
    Share
    पंखे के नीचे बैठकर प्याज काटने से सल्फर यौगिक वातावरण में फैलने से पहले ही उड़ जाते हैं, जिससे आंखों में जलन कम होती है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com