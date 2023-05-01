नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली बिहार CM की शपथ, कैबिनेट में इन चेहरों में मिली जगह

\u092a\u091f\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0910\u0924\u093f\u0939\u093e\u0938\u093f\u0915 \u0917\u093e\u0902\u0927\u0940 \u092e\u0948\u0926\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0940\u0924\u0940\u0936 \u0915\u0941\u092e\u093e\u0930 \u0928\u0947 \u0906\u091c 10\u0935\u0940\u0902 \u092c\u093e\u0930 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u092a\u0926 \u0915\u0940 \u0936\u092a\u0925 \u0932\u0940. \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u092e\u094d\u0930\u093e\u091f \u091a\u094c\u0927\u0930\u0940 , \u0935\u093f\u091c\u092f \u0915\u0941\u092e\u093e\u0930 \u0938\u093f\u0928\u094d\u0939\u093e \u0938\u0939\u093f\u0924 \u0915\u0908 \u0928\u0947\u0924\u093e\u0913\u0902 \u0928\u0947 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0948\u092c\u093f\u0928\u0947\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u0936\u092a\u0925 \u0932\u0940.