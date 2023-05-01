नम्रता शिरोड़कर के भांजे की सगाई, ननद के साथ दिए पोज, कोरियन बहू के साथ शेयर की ये तस्वीरें

इस पोस्ट के साथ नम्रता शिरोड़कर ने कैप्शन में लिखा, जश्न शुरू होने दें... खूबसूरत जोड़ी को ढेर सारा प्यार, खुशियां और साथ मिलकर जिंदगी भर की बेहतरीन यादें बनाने की शुभकामनाएं. उम्मीद है कि यह नया अध्याय वैसा ही हो जैसा आपने सपना देखा था और उससे भी कहीं बेहतर.

इस पोस्ट के साथ नम्रता शिरोड़कर ने कैप्शन में लिखा, जश्न शुरू होने दें... खूबसूरत जोड़ी को ढेर सारा प्यार, खुशियां और साथ मिलकर जिंदगी भर की बेहतरीन यादें बनाने की शुभकामनाएं. उम्मीद है कि यह नया अध्याय वैसा ही हो जैसा आपने सपना देखा था और उससे भी कहीं बेहतर.