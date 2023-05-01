नम्रता शिरोड़कर के भांजे की सगाई, ननद के साथ दिए पोज, कोरियन बहू के साथ शेयर की ये तस्वीरें
महेश बाबू के भांजे की सगाई की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नम्रता शिरोड़कर अपनी ननद और होने वाली बहू के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं.
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जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि नम्रता शिरोड़कर की ननद और महेश बाबू की बहन पदमावती घट्टामनेनी हैं, जिनके दो बेटे अशोक और सिद्धार्थ हैं.जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि नम्रता शिरोड़कर की ननद और महेश बाबू की बहन पदमावती घट्टामनेनी हैं, जिनके दो बेटे अशोक और सिद्धार्थ हैं.
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नम्रता शिरोड़कर ने इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ और जिन्नी की सगाई की तस्वीरें शेयर कीं, जिसके साथ उन्होंने कपल के लिए एक प्यारा मैसेज भी लिखा.नम्रता शिरोड़कर ने इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ और जिन्नी की सगाई की तस्वीरें शेयर कीं, जिसके साथ उन्होंने कपल के लिए एक प्यारा मैसेज भी लिखा.
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तस्वीरों की बात करें तो ननद और परिवार की लेडीज के साथ नम्रता शिरोड़कर को एन्जॉय करते हुए देखा जा सकता है. जबकि होने वाली बहू के साथ भी वह पोज देती हुई नजर आ रही हैं.तस्वीरों की बात करें तो ननद और परिवार की लेडीज के साथ नम्रता शिरोड़कर को एन्जॉय करते हुए देखा जा सकता है. जबकि होने वाली बहू के साथ भी वह पोज देती हुई नजर आ रही हैं.
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इस पोस्ट के साथ नम्रता शिरोड़कर ने कैप्शन में लिखा, जश्न शुरू होने दें... खूबसूरत जोड़ी को ढेर सारा प्यार, खुशियां और साथ मिलकर जिंदगी भर की बेहतरीन यादें बनाने की शुभकामनाएं. उम्मीद है कि यह नया अध्याय वैसा ही हो जैसा आपने सपना देखा था और उससे भी कहीं बेहतर.इस पोस्ट के साथ नम्रता शिरोड़कर ने कैप्शन में लिखा, जश्न शुरू होने दें... खूबसूरत जोड़ी को ढेर सारा प्यार, खुशियां और साथ मिलकर जिंदगी भर की बेहतरीन यादें बनाने की शुभकामनाएं. उम्मीद है कि यह नया अध्याय वैसा ही हो जैसा आपने सपना देखा था और उससे भी कहीं बेहतर.
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इस पोस्ट पर नम्रता शिरोड़कर की बहन शिल्पा शिरोड़कर ने हार्ट इमोजी के साथ लिखा, बेहद खूबसूरत. फैमिली को ढेर सारी बधाईं. इसके अलावा फैंस ने हार्ट इमोजी शेयर की हैं.इस पोस्ट पर नम्रता शिरोड़कर की बहन शिल्पा शिरोड़कर ने हार्ट इमोजी के साथ लिखा, बेहद खूबसूरत. फैमिली को ढेर सारी बधाईं. इसके अलावा फैंस ने हार्ट इमोजी शेयर की हैं.