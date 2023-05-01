महाकुंभ के बाद माघ मेले में भी पहुंचे नागा साधु, देखिए उनका रहस्यलोक

माघ मेले में अलग-अलग तरह के नागा साधु देखे जा रहे हैं. कोई शरीर पर भस्म और हाथों में धर्म ध्वजा लिए तो कोई सेंट वाले बाबा के नाम के फेमस है. ये नागा साधु श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.