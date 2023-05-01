महाकुंभ के बाद माघ मेले में भी पहुंचे नागा साधु, देखिए उनका रहस्यलोक
प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आस्था का मेला लगा है. संगम पर स्थान, ध्यान, तप चल रहा है. महाकुंभ के वे दिव्य दृश्य याद आ रहे हैं. माघ मेले में नागा साधु भी पधार चुके हैं. उनका रहस्यलोक फिर खुल रहा है. देखिए प्रयागराज से गुरुवार को आई तस्वीरें...
माघ मेले में अलग-अलग तरह के नागा साधु देखे जा रहे हैं. कोई शरीर पर भस्म और हाथों में धर्म ध्वजा लिए तो कोई सेंट वाले बाबा के नाम के फेमस है. ये नागा साधु श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.