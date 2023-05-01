विज्ञापन
तस्वीरें : खुला आसमान, बिहार से दिखी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी! क्या आपने देखा माउंट एवरेस्ट

बिहार की एक ऐसी फोटो वायरल होने लगी जिसने दिल जीत लिया. इस फोटो में नजर आ रहा था कि कैसे मॉनसून की विदाई से पहले बिहार से माउंट एवरेस्‍ट साफ नजर आ रहा है. बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती कस्बे जयनगर से 'विशाल' माउंट एवरेस्ट का एक मनमोहक वीडियो शेयर किया. हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद असामान्य तौर पर साफ आसमान और स्वच्छ हवा के कारण, उत्तरी राज्य से बर्फ से ढकी ये खूबसूरत पर्वतमालाएं दिखाई दे रही थीं.

