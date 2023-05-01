विज्ञापन
आदमी या औरत? किसे ज्यादा सोना चाहिए?

ये कोई आसान नहीं बल्कि काफी मुश्किल सवाल है. क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर मेहनत करते हैं.

  • अगर डॉक्टरों का मानें तो महिलाओं को नींद की ज्यादा जरूरत होती है.
  • मल्टीटास्किंग - क्योंकि महिलाएं अक्सर घर और बाहर दोनों ही कामों को करती हैं.
  • हार्मोनल बदलाव - पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज के कारण कई हॉर्मोनल बदलाव नींद खराब करते हैं.
  • स्ट्रेस - मल्टी टास्किंग और हार्मोन्स के बदलाव की वजह से महिलाओं को ज्यादा स्ट्रेस रहता है.
  • बीमारी - इसी वजह से महिलाओं में अनिद्रा, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और स्लीप एपनिया जैसी नींद से जुड़ी समस्याएं ज्यादा रहती हैं.
  • इसीलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि महिलाओं को अधिक नींद की जरूरत होती है.
