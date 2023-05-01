Manish Malhotra Diwali Party: मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में इन एक्ट्रेसेस के लुक पर ठहर गई लोगों की नजर, देखें Photos

वहीं, सुहाना खान भी पर्पल साड़ी में एकदम शानदार लगीं. स्लीवलेस ब्लाउज और डायमंड स्टड्स के साथ उनका मिनिमल लेकिन गॉर्जियस लुक पार्टी का हाईलाइट बन गया. यानी मनीष मल्होत्रा की यह दिवाली पार्टी इस बार भी फैशन और ग्लैमर का परफेक्ट मेल रही. हर स्टार ने अपने अंदाज से त्योहार की चमक को और बढ़ा दिया.