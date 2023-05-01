विज्ञापन
Manish Malhotra Diwali Party: मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में इन एक्ट्रेसेस के लुक पर ठहर गई लोगों की नजर, देखें Photos

Manish Malhotra 2025 Diwali Party: मुंबई में हुई इस ग्लैमरस शाम में सितारों ने अपने-अपने लुक से चार चांद लगा दिए. पार्टी में मेटैलिक गोल्ड, सिल्वर, पेस्टल और रिच कलर्स का जादू देखने को मिला.

  • अनन्या पांडे पार्टी में गोल्डन एम्बेलिश्ड लहंगा पहनकर पहुंची थीं. उनका बॉडी-फिटेड लहंगा और स्कल्प्टेड ब्रालेट ब्लाउज बेहद स्टाइलिश था. बारीक सीक्विन और क्रिस्टल वर्क ने उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया.
  • पार्टी के लिए सान्या मल्होत्रा ने पिंक लहंगा साड़ी स्टाइल में ड्रेप किया गया था. लहंगे पर सिल्वर बीडवर्क और सीक्विन्स की कारीगरी की गई थी. अपने इस पेस्टल पिंक आउटफिट पर के साथ उन्होंने एमराल्ड ज्वेलरी कैरी की थी.
  • तारा सुतारिया ने भी हमेशा की तरह अपने सॉफ्ट और क्लासी स्टाइल से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने आइवरी कलर का लहंगा पहना था, जिस पर मोतियों की बारीक कढ़ाई की गई थी. मिनिमल डायमंड ज्वेलरी और सॉफ्ट कर्ल्स के साथ उनका पूरा लुक बेहद एलीगेंट लग रहा था.
  • दिवाली पार्टी में सारा अली खान ने ऑरेंज कलर का जरदोजी वर्क वाला लहंगा पहना था. मैचिंग ब्लाउज और सिंपल ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने बालों को स्लीक पोनीटेल में बांधा था. अपने इस लुक से एक्ट्रेस ने खूब तारीफें बटोरीं.
  • वहीं, सुहाना खान भी पर्पल साड़ी में एकदम शानदार लगीं. स्लीवलेस ब्लाउज और डायमंड स्टड्स के साथ उनका मिनिमल लेकिन गॉर्जियस लुक पार्टी का हाईलाइट बन गया. यानी मनीष मल्होत्रा की यह दिवाली पार्टी इस बार भी फैशन और ग्लैमर का परफेक्ट मेल रही. हर स्टार ने अपने अंदाज से त्योहार की चमक को और बढ़ा दिया.
