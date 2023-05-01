14 साल की हुईं महेश बाबू की लाडली सितारा, मम्मी नम्रता शिरोड़कर ने यूं लुटाया प्यार

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर ने 10 फरवरी, 2005 को शादी की थी. वहीं वह दो बच्चे गौतम और सितारा के पेरेंट्स हैं. सितारा घट्टामनेनी का जन्म 20 जुलाई, 2012 को हुआ था. वहीं उनके बड़े भाई गौतम कृष्णा हैं, जिनका जन्म 2006 में हुआ था.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर ने 10 फरवरी, 2005 को शादी की थी. वहीं वह दो बच्चे गौतम और सितारा के पेरेंट्स हैं. सितारा घट्टामनेनी का जन्म 20 जुलाई, 2012 को हुआ था. वहीं उनके बड़े भाई गौतम कृष्णा हैं, जिनका जन्म 2006 में हुआ था.