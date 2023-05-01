किचन के ज़िद्दी दाग दूर करने के लिए इस्तेमाल करें ये चीज़ें

\u0915\u093f\u091a\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0924\u0947\u0932, \u092e\u0938\u093e\u0932\u0947 \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0915\u0947 \u0926\u093e\u0917 \u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0939\u091f\u093e\u0928\u093e \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0915\u0941\u091b \u0918\u0930\u0947\u0932\u0942 \u0928\u0941\u0938\u094d\u0916\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092f\u0947 \u0926\u093e\u0917 \u092d\u0940 \u0906\u0938\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u0917\u093e\u092f\u092c \u0915\u093f\u090f \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.