केला खाने के फायदे

\u0915\u0947\u0932\u093e \u0906\u0938\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u0914\u0930 \u0924\u0941\u0930\u0902\u0924 \u090a\u0930\u094d\u091c\u093e \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u092b\u0932 \u0939\u0948. \u092f\u0939 \u0939\u0930 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u093e\u092d\u0915\u093e\u0930\u0940 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948.