कैटरीना कैफ ने पहली बार दिखाई बेटे विहान की झलक, 4 तस्वीरों में परिवार पर लुटाया प्यार, कहा- बेस्ट बर्थडे
कैटरीना कैफ ने पहली बार इंस्टाग्राम पर बेटे विहान की झलक दिखाई है, जिसे उन्होंने बेस्ट बर्थडे बताया है.
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कैटरीना कैफ ने फैंस को ट्रीट दी है. 16 जुलाई को उन्होंने अपना 43वां बर्थडे जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस बार कैटरीना कैफ का बर्थडे बहुत खास था क्योंकि उन्होंने पति विक्की कौशल और बेटे विहान के साथ यह जन्मदिन मनाया.कैटरीना कैफ ने फैंस को ट्रीट दी है. 16 जुलाई को उन्होंने अपना 43वां बर्थडे जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस बार कैटरीना कैफ का बर्थडे बहुत खास था क्योंकि उन्होंने पति विक्की कौशल और बेटे विहान के साथ यह जन्मदिन मनाया.
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इसी खास दिन की झलक कैटरीना कैफ ने फैंस के साथ शेयर किया. वहीं पहली बार बेटे विहान के साथ कैटरीना कैफ ने तस्वीरें शेयर की, जिसमें विक्की कौशल भी नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को फैंस ही नहीं सेलेब्स भी काफी पसंद कर रहे हैं.इसी खास दिन की झलक कैटरीना कैफ ने फैंस के साथ शेयर किया. वहीं पहली बार बेटे विहान के साथ कैटरीना कैफ ने तस्वीरें शेयर की, जिसमें विक्की कौशल भी नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को फैंस ही नहीं सेलेब्स भी काफी पसंद कर रहे हैं.
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कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर 4 तस्वीरों के साथ लिखा, 'आप मेरे लिए सबसे कीमती आशीर्वाद हैं, जिसके लिए मैं हमेशा आभारी हूं. बेस्ट बर्थडे. आप भी इतने बुरे नहीं हैं....कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर 4 तस्वीरों के साथ लिखा, 'आप मेरे लिए सबसे कीमती आशीर्वाद हैं, जिसके लिए मैं हमेशा आभारी हूं. बेस्ट बर्थडे. आप भी इतने बुरे नहीं हैं....
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इस पोस्ट पर हार्ट इमोजी के जरिए फैंस और सेलेब्स ने रिएक्शन दिया. वाणी कपूर, नील नितिन मुकेश, कबीर खान और पलक सिद्धवानी जैसे सितारों ने रिएक्शन दिया है.इस पोस्ट पर हार्ट इमोजी के जरिए फैंस और सेलेब्स ने रिएक्शन दिया. वाणी कपूर, नील नितिन मुकेश, कबीर खान और पलक सिद्धवानी जैसे सितारों ने रिएक्शन दिया है.
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अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर लोगों को उलझन में रखने के बाद कैटरीना और विक्की ने 2021 में एक प्राइवेट लेकिन खूबसूरत सेरेमनी में शादी कर ली.अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर लोगों को उलझन में रखने के बाद कैटरीना और विक्की ने 2021 में एक प्राइवेट लेकिन खूबसूरत सेरेमनी में शादी कर ली.
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