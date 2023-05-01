कैटरीना कैफ ने पहली बार दिखाई बेटे विहान की झलक, 4 तस्वीरों में परिवार पर लुटाया प्यार, कहा- बेस्ट बर्थडे

इसी खास दिन की झलक कैटरीना कैफ ने फैंस के साथ शेयर किया. वहीं पहली बार बेटे विहान के साथ कैटरीना कैफ ने तस्वीरें शेयर की, जिसमें विक्की कौशल भी नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को फैंस ही नहीं सेलेब्स भी काफी पसंद कर रहे हैं.

इसी खास दिन की झलक कैटरीना कैफ ने फैंस के साथ शेयर किया. वहीं पहली बार बेटे विहान के साथ कैटरीना कैफ ने तस्वीरें शेयर की, जिसमें विक्की कौशल भी नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को फैंस ही नहीं सेलेब्स भी काफी पसंद कर रहे हैं.