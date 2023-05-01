ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुआ कपूर परिवार, ऋद्धिमा-नीतू ने किया याद

उन्होंने लिखा, "साल 2010 में रात के ढाई बजे मेरे फोन की घंटी बजी. मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ आवाज थी ऋषि कपूर की, वह बोले "साला, तुम क्या पिक्चर बनाया है!!" मैंने पूछा, "कौन सी? उन्होंने कहा, "अरे हमारी कर्ज, अभी फिर देखी. अब तू सो जा." इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया.