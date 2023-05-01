दिल्ली में पहली बार तीज मनाती दिखीं कंगना रनौत, हरी रंग की साड़ी, स्लीक बन और चोकर नेकपीस में लगी खूबसूरत

कंगना रनौत ने पहली बार तीज सेलिब्रेट की है. उन्होंने तीज सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. जिनमें वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पर पहली बार तीज सेलिब्रेट करती हुई दिखी. तस्वीरों में कंगना बहुत खुश नजर आईं.