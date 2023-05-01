दिल्ली में पहली बार तीज मनाती दिखीं कंगना रनौत, हरी रंग की साड़ी, स्लीक बन और चोकर नेकपीस में लगी खूबसूरत
कंगना रनौत ने दिल्ली में पहली बार तीज का त्योहार मनाया। सीएम रेखा गुप्ता के घर हुए सेलिब्रेशन में एक्ट्रेस हरी साड़ी में नजर आईं और जमकर डांस करती दिखीं. देखें खूबसूरत तस्वीरें.
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दिल्ली में पहली बार तीज मनाती दिखीं कंगना रनौत, हरी रंग की साड़ी, स्लीक बन और चोकर नेकपीस में लगी खूबसूरतकंगना रनौत ने पहली बार तीज सेलिब्रेट की है. उन्होंने तीज सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. जिनमें वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर पर पहली बार तीज सेलिब्रेट करती हुई दिखी. तस्वीरों में कंगना बहुत खुश नजर आईं.
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दिल्ली में पहली बार तीज मनाती दिखीं कंगना रनौत, हरी रंग की साड़ी, स्लीक बन और चोकर नेकपीस में लगी खूबसूरततस्वीरों में कंगना काफी एलिगेंट नजर आ रही हैं. उन्होंने हरी और गाजरी कलर की साड़ी पहनी हुई . अपने इस लुक को उन्होंने स्लीक बन के साथ कंप्लीट किया. इसके साथ ही कंगना ने गले में चोकर नेकपीस पहना था..
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दिल्ली में पहली बार तीज मनाती दिखीं कंगना रनौत, हरी रंग की साड़ी, स्लीक बन और चोकर नेकपीस में लगी खूबसूरतकंगना ने अपने सोशल मीडिया पर इसके सेलिब्रेशन से जुड़ी तस्वीरें शेयर कीं.जिसमें वो अपनी लेडीज गैंग के साथ काफी खुश नजर आ रही हैं. उन्होंने इस खास मौके पर जमकर डांस भी किया.
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