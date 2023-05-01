विज्ञापन
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, फोटोज में देखिए भव्य शपथ समारोह

जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें चीफ जस्टिस (सीजेआई) के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली, इसी के साथ देश के सबसे ऊंचे ज्यूडिशियल ऑफिस में उनके 14 महीने के कार्यकाल की शुरुआत हो गई है.

  • जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली. एक भव्य समारोह में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई.
  • शपथ ग्रहण करने के साथ ही जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं. उन्होंंने पूर्व सीजेआई बीआर गवई की जगह पदभार संभाला
  • जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण करते ही देश के सबसे ऊंचे ज्यूडिशियल ऑफिस में उनके 14 महीने के कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है.
  • शपथ समारोह के दौरान देश के तमाम दिग्गज नेता सीजेआई सूर्यकांत का अभिवादन स्वीकार करते हुए. जिसमें पीएम मोदी, शाह, राजनाथ सिंह शामिल हैं.
  • नए सीजेआई अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी फैसले, बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, पेगासस स्पाइवेयर मामला सहित कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं.
  • नए सीजेआई का शपथ समारोह बेहद भव्य हुआ. इसमें देश के पीएम से लेकर दुनिया के कई देशों की शीर्ष अदालत के जज भी शामिल हुए.
  • शपथ समारोह के दौरान नए सीजेआई पूर्व सीजेआई बीआर गवई के गले मिलते हुए. गवई के कार्यकाल के बाद ही जस्टिस सूर्यकांत ने सीजेआई पद संभाला
  • जस्टिस गवई, जिन्होंने 65 साल की उम्र में सीजेआई का पद छोड़ दिया, ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा को बनाए रखा.
