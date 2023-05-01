जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, फोटोज में देखिए भव्य शपथ समारोह

\u091c\u0938\u094d\u091f\u093f\u0938 \u0938\u0942\u0930\u094d\u092f\u0915\u093e\u0902\u0924 \u0928\u0947 \u0938\u094b\u092e\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0947 53\u0935\u0947\u0902 \u091a\u0940\u092b \u091c\u0938\u094d\u091f\u093f\u0938 (\u0938\u0940\u091c\u0947\u0906\u0908) \u0915\u0947 \u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u0936\u092a\u0925 \u0917\u094d\u0930\u0939\u0923 \u0915\u0930 \u0932\u0940, \u0907\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0926\u0947\u0936 \u0915\u0947 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u090a\u0902\u091a\u0947 \u091c\u094d\u092f\u0942\u0921\u093f\u0936\u093f\u092f\u0932 \u0911\u092b\u093f\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u0915\u0947 14 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u0936\u0941\u0930\u0941\u0906\u0924 \u0939\u094b \u0917\u0908 \u0939\u0948.