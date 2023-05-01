1947 से लेकर अब तक, इन वित्त मंत्रियों ने पेश किए संसद में सबसे ज्यादा बजट

पी चिदंबरम द्वारा पेश किए गए नौ बजट: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने संसद में नौ बार बजट पेश किया है. उनका पहला बजट 19 मार्च 1996 को प्रधानमंत्री देवगौड़ा की सरकार में था और दूसरा बजट भी उसी संयुक्त मोर्चा सरकार में पेश किया था. उन्होंने 2004 और 2008 के बीच पांच बजट पेश किए. इसके बाद 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वे एक बार फिर वित्त मंत्री बने और 2013 और 2014 में भी उन्होनें बजट पेश किया था. P. चिदंबरम के बजट वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 1996 के $393 बिलियन से बढ़कर 2013 में $1.86 ट्रिलियन तक पहुँची, जो उदारीकरण, टैक्स‑रिफॉर्म, निवेश और उच्च-विकास दशक को दर्शाती है. photo credit- wikipedia