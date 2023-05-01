विज्ञापन
दुनिया की इन जगहों में सब घर दिखते हैं एक जैसे

दुनिया में कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ आपको एक ही रंग या एक ही जैसे रंगों के पैटर्न वाले घर देखने को मिल सकते हैं. ये घर दिखने में खूबसूरत लगते हैं.

  • बो-काप, दक्षिण अफ्रीका: केप टाउन में स्थित यह क्षेत्र अपने चमकीले रंगीन घरों के लिए फेमस है.
  • पराती, ब्राज़ील: इस कस्बे में सफेद रंग के घर हैं, जिनके दरवाजे और खिड़कियों पर चमकीले रंग की सजावट होती है.
  • बुरानो, इटली: वेनिस के पास स्थित यह द्वीप अपने चमकीले रंगों वाले घरों के लिए मशहूर है, जिनमें गुलाबी, नारंगी और नीला जैसे जीवंत रंग शामिल हैं.
  • सांतोरीनी, ग्रीस: यह जगह सफेद रंग के घर और नीले गुंबदों के लिए फेमस है. यह द्वीप समुद्र के नीले पानी के साथ बहुत सुंदर नज़र आता है.
  • शेफचाउएन, मोरक्को: यह जगह "ब्लू सिटी" के नाम से फेमस है. इस शहर के घर और गलियाँ नीले रंग के विभिन्न शेड्स में रंगे हुए हैं.
