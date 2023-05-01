दुनिया की इन जगहों में सब घर दिखते हैं एक जैसे

\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0941\u091b \u0936\u0939\u0930 \u0910\u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u0939\u093e\u0901 \u0906\u092a\u0915\u094b \u090f\u0915 \u0939\u0940 \u0930\u0902\u0917 \u092f\u093e \u090f\u0915 \u0939\u0940 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u0930\u0902\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092a\u0948\u091f\u0930\u094d\u0928 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0918\u0930 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u092f\u0947 \u0918\u0930 \u0926\u093f\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u0932\u0917\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.