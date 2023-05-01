विज्ञापन
विशेष लिंक

घर पर सबसे टेस्टी कॉफी बनाने का तरीका

सर्दियों में गरमा-गरम कॉफी का स्वाद ही अलग होता है, बशर्ते वो कॉफी बढ़िया बनी हो बस. तो बढ़िया कॉफी बनाते कैसे हैं, चलिए आज आपको बताते हैं:-

Share
  • 1. सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की कॉफी लें. अच्छे ब्रैंड की कॉफी अपनी पसंद के मुताबिक चुनें.
    Share
    1. सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की कॉफी लें. अच्छे ब्रैंड की कॉफी अपनी पसंद के मुताबिक चुनें.
  • 2. एक कप में 1 चम्मच कॉफी और 1.5 चम्मच चीनी डालें. इसमें कुछ बूंद गर्म पानी डालकर इसे तेजी से फेंटें.
    Share
    2. एक कप में 1 चम्मच कॉफी और 1.5 चम्मच चीनी डालें. इसमें कुछ बूंद गर्म पानी डालकर इसे तेजी से फेंटें.
  • 3. जब कॉफी क्रीमी, झागदार हो जाए तो इसमें उबला हुआ दूध डालें.
    Share
    3. जब कॉफी क्रीमी, झागदार हो जाए तो इसमें उबला हुआ दूध डालें.
  • 4. थोड़ा गाढ़ा और गर्म दूध कॉफी का स्वाद कई गुना बढ़ाता देता है.
    Share
    4. थोड़ा गाढ़ा और गर्म दूध कॉफी का स्वाद कई गुना बढ़ाता देता है.
  • 5. इस दूध को थोड़ा ऊपर से डालेंगे तो कॉफी में झाग अच्छे बनेंगे.
    Share
    5. इस दूध को थोड़ा ऊपर से डालेंगे तो कॉफी में झाग अच्छे बनेंगे.
  • 6. कॉफी में स्वाद बढ़ाने के लिए आप एक चुटकी कोको पाउडर, दालचीनी पाउडर, वेनिला एसेंस में से कुछ भी डाल सकते हैं.
    Share
    6. कॉफी में स्वाद बढ़ाने के लिए आप एक चुटकी कोको पाउडर, दालचीनी पाउडर, वेनिला एसेंस में से कुछ भी डाल सकते हैं.
  • 7. दूध और कॉफी का रेशियो 80 (दूध) + 20 (कॉफी) रखें, इससे फ्लेवर परफेक्ट आता है.
    Share
    7. दूध और कॉफी का रेशियो 80 (दूध) + 20 (कॉफी) रखें, इससे फ्लेवर परफेक्ट आता है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com