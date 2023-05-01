कॉकरोच को घर से दूर करने के लिए आजमाएं ये तरीके

\u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0949\u0915\u0930\u094b\u091a \u0926\u093f\u0916\u0928\u093e \u0917\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0914\u0930 \u092c\u0940\u092e\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0915\u093e\u0930\u0923 \u092c\u0928 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0915\u0941\u091b \u0918\u0930\u0947\u0932\u0942 \u0909\u092a\u093e\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0907\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0926\u0942\u0930 \u092d\u0917\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948.