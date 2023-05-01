जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खे

\u092c\u0926\u0932\u0924\u0947 \u0932\u093e\u0907\u092b\u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932, \u092a\u094b\u0937\u0923 \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0940, \u0917\u0920\u093f\u092f\u093e, \u0935\u091c\u0928 \u092c\u095d\u0928\u0947 \u092f\u093e \u0932\u0917\u093e\u0924\u093e\u0930 \u090f\u0915 \u0939\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093f\u0924\u093f \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0948\u0920\u0947 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u091c\u094b\u095c\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0930\u094d\u0926 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0906\u092a \u0907\u0938 \u0926\u0930\u094d\u0926\u0938\u0947 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u092a\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092f\u0947 \u0938\u092c \u0918\u0930\u0947\u0932\u0941 \u0909\u092a\u093e\u092f \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902