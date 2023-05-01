विज्ञापन
बच्चों के लिए दूध को हेल्दी बनाने के 7 तरीके

अगर आपके बच्चे भी दूध पीने में नाटक करते हैं और उन्हें बाजारों में मिलते वाले एडिशनल प्रोडक्ट्स नहीं देना चाहती हैं, तो ये 5 तरीके आपके लिए ही हैं.

  • 1. मिश्री या गुड़ वाला दूध - दोनों में चीनी से थोड़ा हटके टेस्ट आता है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है.
  • 2. मेवे वाला दूध - बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट जैसे नट्स का पाउडर बनाकर अपने पास स्टोर करें. इसे आप दूध में मिलाकर बच्चे को पिलाएं.
  • 3. हल्दी वाला दूध - खास सर्दियों में आपक कच्ची हल्दी डालकर दूध उबालें और वो बच्चों को पिलाएं.
  • 4. केसर वाला दूध - हल्दी की ही तरह आपक दूध में केसर डालकर उबालें और वो दूध बच्चों को पिलाएं.
  • 5. दालचीनी वाला दूध - बच्चों को दूध में ज़रा सी दालचीनी डालकर भी पिला सकती हैं, ये भी स्वाद में बढ़िया होता है.
  • 6. कोको वाला दूध - बाज़ार से कोको पाउडर लाएं और वो थोड़ी सी मात्रा में मीठे दूध में मिलाकर बच्चों को पिला सकती हैं.
  • 7. फ्रूट वाला दूध - बच्चों को फलों के शेक में दूध मिलाकर दे सकती हैं, लेकिन ये दूध रात को न पिलाएं.
  • नोट - ये सभी तरह के दूध दिमाग की ग्रोथ, हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.
