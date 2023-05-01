विज्ञापन
लंबे और घने बालों के लिए लगाएं ये 3 असरदार हेयर मास्क

अगर आप चाहते हैं की आपके बाल तेजी से बढ़ें, मुलायम और मजबूत बनें, तो घर पर बने इन 3 नेचुरल हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई करें. ये हेयर मास्क आपके बालों को पोषण देंगे और टूटने और झड़ने से भी बचाएंगे.

  • अंडा और ऑलिव ऑयल मास्क प्रोटीन से भरपूर यह मास्क बालों को चमकदार और घना बनाता है.
  • एलोवेरा और नारियल तेल मास्क बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है.
  • मेथी और दही मास्क बालों का झड़ना रोकता है और स्कैल्प को ठंडक देता है.
