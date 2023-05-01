घर पर खुद ही उगाएं मेथी आसानी से

\u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0916\u093e\u0908 \u091c\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0938\u092c\u094d\u091c\u0940 \u092e\u0947\u0925\u0940 \u092a\u094b\u0937\u0915 \u0924\u0924\u094d\u0935\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0907\u0938\u0947 \u0906\u092a \u0906\u0938\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u0918\u0930 \u092a\u0930 \u0916\u0941\u0926 \u0939\u0940 \u0909\u0917\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.