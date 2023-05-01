गर्दन दर्द से राहत पाने के लिए क्या करें?

\u0906\u091c\u0915\u0932 \u0917\u0930\u094d\u0926\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0930\u094d\u0926 \u0939\u094b\u0928\u093e \u0906\u092e \u0938\u092e\u0938\u094d\u092f\u093e \u092c\u0928 \u091a\u0941\u0915\u0940 \u0939\u0948. \u0932\u0902\u092c\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0924\u0915 \u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u0915\u093e \u0909\u092a\u092f\u094b\u0917 \u0915\u0930\u0928\u093e \u0907\u0938\u0915\u093e \u090f\u0915 \u092e\u0941\u0916\u094d\u092f \u0915\u093e\u0930\u0923 \u0939\u0948. \u0915\u0941\u091b \u0906\u0938\u093e\u0928 \u0909\u092a\u093e\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0905\u092a\u0928\u093e\u0915\u0930 \u0906\u092a \u0917\u0930\u094d\u0926\u0928 \u0915\u0947 \u0926\u0930\u094d\u0926 \u0938\u0947 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u092a\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.