शरीर में खून बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

\u0936\u0930\u0940\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0916\u0942\u0928 \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0940 \u0925\u0915\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u0915\u092e\u091c\u094b\u0930\u0940 \u0915\u093e \u0915\u093e\u0930\u0923 \u092c\u0928 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0938\u0939\u0940 \u0916\u093e\u0928\u092a\u093e\u0928 \u0905\u092a\u0928\u093e\u0915\u0930 \u0939\u0940\u092e\u094b\u0917\u094d\u0932\u094b\u092c\u093f\u0928 \u0915\u094b \u092c\u0947\u0939\u0924\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0916\u0942\u0928 \u0915\u094b \u092c\u095d\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948.