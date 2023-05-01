सिर्फ बादाम ही नहीं , इन ड्राई फ्रूट्स से भी बढ़ती है मेमोरी

\u092c\u091a\u092a\u0928 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u0910\u0938\u093e \u0915\u0939\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0926\u093e\u092e \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0926\u093f\u092e\u093e\u0917 \u0924\u0947\u095b \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u092e\u0947\u092e\u094b\u0930\u0940 \u0936\u093e\u0930\u094d\u092a \u092c\u0928\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0915\u0941\u091b \u0914\u0930 \u0921\u094d\u0930\u093e\u0908 \u092b\u094d\u0930\u0942\u091f\u094d\u0938 \u092d\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u094b \u0926\u093f\u092e\u093e\u0917 \u0915\u094b \u0924\u0947\u095b \u0914\u0930 \u092e\u0947\u092e\u094b\u0930\u0940 \u0915\u094b \u0936\u093e\u0930\u094d\u092a \u092c\u0928\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.