Diabetes के मरीजों के लिए वरदान से कम नही है ये मसाला

\u092c\u094d\u0932\u0921 \u0936\u0941\u0917\u0930 \u0932\u0947\u0935\u0932 \u0915\u094b \u0915\u0902\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u094b\u0917 \u0926\u0935\u093e\u0907\u092f\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0910\u0938\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0935\u093e\u0932 \u0906\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0915\u094d\u092f\u093e \u0907\u0938\u0915\u094b \u0928\u0947\u091a\u0941\u0930\u0932\u0940 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u092d\u0940 \u0915\u0902\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948.