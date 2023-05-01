विज्ञापन
Diabetes के मरीजों के लिए वरदान से कम नही है ये मसाला

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए लोग दवाइयों का सेवन करते हैं. ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या इसको नेचुरली तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है.

  • जानते हैं एक ऐसी चीज जो आप सभी के घर में मौजूद रहती है और वो डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान से कम नही है.
  • नेशनल लाइब्रेरी ऑफि मेडिसिन की एक रिसर्च की मानें तो दालचीनी इंसुलिन की सेंसटिविटी को इंप्रूव करती है.
  • स्टडीज की मानें तो अगर आप रोजाना 1 - 6 ग्राम तक रोजाना दालचीनी का सेवन करते हैं तो आपके फास्टिंग ब्लड शुगर को ये कंट्रोल में रख सकती है.
  • दालचीनी कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन को स्लो कर देती है, जिससे खाना खाने के बाद शुगर धीरे-धीरे बढ़ती है और इसे कंट्रोल में रखना हमारी बॉडी के लिए आसान हो जाता है.
  • दालचीनी के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो डायबिटीज के कॉम्पिकेशन्स को और हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारे शरीर पर पड़ने वाले बुरे असर को रोकते हैं.
  • खाने के बाद दालचीनी की चाय का सेवन करें.
