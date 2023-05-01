विज्ञापन
तस्वीरों में देखिए: DUSU चुनाव का माहौल, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतदान बृहस्पतिवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ और इसे सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए 600 पुलिस कर्मी तैनात किए गए.

  • सभी पात्र मतदाता छात्रों के लिए दो पालियों में मतदान प्रक्रिया पूरी हुई. दिन की कक्षा वाले सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर एक बजे तक और शाम की कक्षा वाले दोपहर तीन बजे से शाम साढ़े सात बजे तक मतदान करेंगे.
