दरभंगा राज की महारानी कामसुंदरी देवी का निधन, तस्वीरें में देखिए उनके जीवन की कुछ झलकियां
बिहार में दरभंगा के अंतिम शासक महाराज कामेश्वर सिंह की तीसरी महारानी कामसुंदरी देवी का सोमवार को निधन हो गया. पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. वह 96 वर्ष की थीं और निसंतान थीं. इससे पहले दो अन्य महारानियों का भी निधन हो गया था. सूत्रों के अनुसार, महारानी कामसुंदरी की अंतिम यात्रा श्यामा माई मंदिर परिसर से निकाली जाएगी. श्यामा माई मंदिर परिसर, राजपरिवार का परंपरागत अंत्येष्टि स्थल है और शाही परिसर के भीतर स्थित है.