छठ मईया का प्रिय फल गन्ना, जानें इसके फायदे

\u091b\u0920 \u092a\u0942\u091c\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0917\u0928\u094d\u200d\u0928\u093e \u091c\u0930\u0942\u0930 \u091a\u0922\u093c\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0907\u0938\u0947 \u091b\u0920 \u092e\u0908\u092f\u093e \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f \u092b\u0932 \u092e\u093e\u0928\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948. \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0917\u0928\u094d\u200d\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0938\u0947\u0935\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0938\u094d\u200d\u0935\u093e\u0938\u094d\u200d\u0925\u094d\u200d\u092f \u0915\u094b \u0915\u094d\u200d\u092f\u093e \u0932\u093e\u092d \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.