छठ मईया का प्रिय फल गन्ना, जानें इसके फायदे

छठ पूजा में गन्‍ना जरूर चढ़ाया जाता है. इसे छठ मईया का प्रिय फल माना गया है. जानें गन्‍ने का सेवन करने से स्‍वास्‍थ्‍य को क्‍या लाभ होते हैं.

  • छठ पूजा में गन्‍ना जरूर चढ़ाया जाता है. इसे छठ मईया का प्रिय फल माना गया है. जानें गन्‍ने का सेवन करने से स्‍वास्‍थ्‍य को क्‍या लाभ होते हैं.
  • गन्ने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन के साथ कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं.
  • गन्‍ने का सेवन करने से बोन हेल्थ बेहतर होती है और मसल्स में मजबूती आती है.
  • गन्ने को इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में इम्यून को बढ़ाते हैं. इससे सर्दी जुकाम जैसी परेशानियों से बचने में मदद मिलती है.
  • गन्ने डाइजेशन सिस्टम में सुधार का काम करता है. इसमें मौजूद फाइबर और पोटेशियम कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने का काम करते हैं.
  • गन्ने का जूस एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक माना जाता है. इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और शुगर बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं, जिससे थकान और कमजोरी दूर हो जाती है.
  • गन्ने में मौजूद मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट स्किन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होते हैं. नियमित रूप से गन्ने का सेवन करने से स्किन ग्लोइंग और यंग नजर आने लगती है.
  • गन्ने में फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिक कंपाउंड जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये बॉडी के फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने का काम करते हैं.
  • कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि गन्ना लिवर को डिटॉक्स करने का काम करता है. इससे बॉडी में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है.
