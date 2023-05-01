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बॉलीवुड के 7 दमदार विलेन, तीसरा निकला एक नंबर का कसाई, बिना बोले पैदा किया खौफ

लंबे समय से बॉलीवुड हीरो ने सबसे ज्यादा वाहवाही बटोरी है, लेकिन कुछ सबसे यादगार सिनेमैटिक पल दूसरी तरफ खड़े आदमियों के रहे हैं. पिछले कुछ सालों में फिल्ममेकर्स ने लेयर्ड, खतरनाक और लार्जर-दैन-लाइफ विलेन बनाने में बहुत पैसा लगाया है, जिन्होंने न सिर्फ हीरो को चैलेंज किया बल्कि अपने आप में पॉप कल्चर की पहचान बन गए. बेरहम शासकों से लेकर बेरहम मास्टरमाइंड तक, इन परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि एक ताकतवर विलेन पूरी फिल्म को ऊपर उठा सकता है.

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    बॉलीवुड के 7 दमदार विलेन, तीसरा निकला एक नंबर का कसाई, बिना बोले पैदा किया खौफ
    पद्मावत में रणवीर सिंह का अलाउद्दीन खिलजी का डरावना रोल आज भी मॉडर्न हिंदी सिनेमा में सबसे अच्छे विलेन परफॉर्मेंस में से एक है.
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    बॉलीवुड के 7 दमदार विलेन, तीसरा निकला एक नंबर का कसाई, बिना बोले पैदा किया खौफ
    तान्हाजी में सैफ अली खान ने उदयभान सिंह राठौर के रोल में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से ऑडियंस को हैरान कर दिया.
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    बॉलीवुड के 7 दमदार विलेन, तीसरा निकला एक नंबर का कसाई, बिना बोले पैदा किया खौफ
    एनिमल में बॉबी देओल ने अबरार हक के अपने किरदार से सबको चुप करवा दिया.
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    बॉलीवुड के 7 दमदार विलेन, तीसरा निकला एक नंबर का कसाई, बिना बोले पैदा किया खौफ
    जॉन अब्राहम ने पठान में जिम को स्टाइल और इमोशनल गहराई दी. एक आम विलेन का रोल करने के बजाय, उन्होंने धोखे और बदले की भावना से भरे एक लेयर्ड विलेन का रोल किया.
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    बॉलीवुड के 7 दमदार विलेन, तीसरा निकला एक नंबर का कसाई, बिना बोले पैदा किया खौफ
    ऋषभ साहनी, नागबंधम में अहमद शाह अब्दाली बनकर आए. इस किरदार से वो चीजों को एक लेवल ऊपर ले गए.
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    बॉलीवुड के 7 दमदार विलेन, तीसरा निकला एक नंबर का कसाई, बिना बोले पैदा किया खौफ
    जवान में काली गायकवाड़ बने विजय सेतुपति शांत लेकिन बेरहम किरदार में नजर आए.
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    बॉलीवुड के 7 दमदार विलेन, तीसरा निकला एक नंबर का कसाई, बिना बोले पैदा किया खौफ
    शैतान में आर.माधवन ने भी अपनी परफॉर्मेंस से स्क्रीन पर एक अलग ही टेरर पैदा किया.
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