बॉलीवुड के 7 दमदार विलेन, तीसरा निकला एक नंबर का कसाई, बिना बोले पैदा किया खौफ

जॉन अब्राहम ने पठान में जिम को स्टाइल और इमोशनल गहराई दी. एक आम विलेन का रोल करने के बजाय, उन्होंने धोखे और बदले की भावना से भरे एक लेयर्ड विलेन का रोल किया.