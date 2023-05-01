\u092d\u093e\u0930\u0924 \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e\u092d\u0930 \u0915\u0947 \u0906\u0938\u092e\u093e\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0928\u093f\u0917\u093e\u0939\u0947\u0902 \u0930\u0935\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0926\u0941\u0930\u094d\u0932\u092d\u200d\u200d\u200d \u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u091a\u0902\u0926\u094d\u0930 \u0917\u094d\u0930\u0939\u0923 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0906\u0938\u092e\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u0913\u0930 \u091f\u093f\u0915\u0940 \u0930\u0939\u0940\u0902.