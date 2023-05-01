विज्ञापन
ब्लैक राइस खाने के फायदे

ब्लैक राइस में प्रोटीन, विटामिन और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं.

  • ब्लैक राइस एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जिससे कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है.
  • इसके सेवन से पाचन दुरुस्त रहता है.
  • ब्लैक राइस में मौजूद एंथोसायनिन पाया जाता है जिससे दिमागी बीमारियों से बचाव होता है.
  • ब्लैक राइस में मौजूद एंथोसायनिन ब्लड में शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखता है
  • इसके सेवन से याददाश्त तेज होती है, साथ ही अल्जाइमर की बीमारी का खतरा भी कम होता है.
  • ब्लैक राइस खाने से वजन भी नियंत्रित रहता है.
